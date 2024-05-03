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«Обстановка накаляется». В Германии забили тревогу из-за прорыва России

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. ВСУ ведут тяжелые бои в районе города Часов Яр, рассказал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

Источник: © РИА Новости

«Часов Яр расположен немного к северу в ДНР. Это стратегически важный небольшой город, из которого украинцы сделали укрепление. <…> Там, <…>, русские, очевидно, совершили прорыв. <…> И там обстановка для украинцев накаляется», — сообщил журналист.

Ваннер подчеркнул важнейшее стратегическое значение Часова Яра для обороны ВСУ. По его словам, взятие укрепрайона откроет российской армии путь к крупным городам ДНР: Константиновке, Славянску и Краматорску.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.

Как заявил на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР.

Кроме того, на этой неделе Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Семеновка и Бердычи.