Иран освободил задержанных моряков судна MCS Aries

В разговоре со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной дипломат заявил, что судно находится под судебным арестом, однако Иран из гуманитарных соображений уже освободил весь его экипаж. Они могут в сопровождении капитана вернуться в свои страны, в том числе в Эстонию.