Премьер Грузии отказался от визита в США

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Грузии.
«Премьер-министр Грузии был приглашен в США с тем условием, что до визита парламент страны временно приостановил бы рассмотрение законопроекта о прозрачности иностранного влияния. Осуществление визита с условием не соответствует духу партнерства, которое должно быть основано на доверии и взаимоуважении, о чем детально было разъяснено послу США», — говорится в заявлении.
До этого американский посол Робин Данниган заявил, что власти Грузии отказались от недавнего приглашения посетить Соединенные Штаты для обсуждения вопросов стратегического партнерства.
1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах. «За» проголосовали 83 депутата, против — 23 депутата. Постатейное обсуждение закона длилось два дня. Закон будет рассмотрен в третьем чтении через две недели.
3 мая в Тбилиси группа неопознанных лиц напала на протестующих против принятия закона об иностранных агентах.