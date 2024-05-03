Премьер Грузии отказался от визита в США

«Премьер-министр Грузии был приглашен в США с тем условием, что до визита парламент страны временно приостановил бы рассмотрение законопроекта о прозрачности иностранного влияния. Осуществление визита с условием не соответствует духу партнерства, которое должно быть основано на доверии и взаимоуважении, о чем детально было разъяснено послу США», — говорится в заявлении.