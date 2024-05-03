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Премьер Грузии отказался от визита в США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от визита в США, так как американская сторона требовала приостановить рассмотрение парламентом законопроекта об иноагентах.

Источник: AFP 2023

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Грузии.

«Премьер-министр Грузии был приглашен в США с тем условием, что до визита парламент страны временно приостановил бы рассмотрение законопроекта о прозрачности иностранного влияния. Осуществление визита с условием не соответствует духу партнерства, которое должно быть основано на доверии и взаимоуважении, о чем детально было разъяснено послу США», — говорится в заявлении.

До этого американский посол Робин Данниган заявил, что власти Грузии отказались от недавнего приглашения посетить Соединенные Штаты для обсуждения вопросов стратегического партнерства.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах. «За» проголосовали 83 депутата, против — 23 депутата. Постатейное обсуждение закона длилось два дня. Закон будет рассмотрен в третьем чтении через две недели.

3 мая в Тбилиси группа неопознанных лиц напала на протестующих против принятия закона об иностранных агентах.