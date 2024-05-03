Запад не осудил действия Киева 2 мая в Одессе, заявили в МИД

«Максимум, что они сделали, это заявили о некой озабоченности спустя пять лет, что ничего не произошло и никакого расследования проведено не было. Прошло десять лет, и никаких расследований не проведено и, скорее всего, никогда проведено не будет. Потому что киевский режим является плот от плоти западных властей, которые заказали, легализовали и провели этот государственный переворот на Украине, а в Одессе было продемонстрировано чудовищное лицо этого режима, который они же привлекли к власти и назвали его тогда “революцией достоинства, победы справедливости и свободы”», — пояснил Мирошник.