В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты «антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана» — с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана». Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
«Запад не дал правовую оценку тогда, не осудил действия нового, пришедшего к власти путем государственного переворота киевского режима, и спустя десять лет можно говорить, что он предпринимал только действия для того, чтобы замотать, запутать и не дать провести честного расследования по отношению к гибели десятков и десятков людей, сгоревших тогда в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года», — прокомментировал Мирошник.
По мнению Мирошника, Запад непосредственно виновен в том, что он легализовал и не дал провести нормальное расследование этих преступлений, не дал им международную правовую оценку и не вынес на международные площадки этот вопрос для прозрачного детального расследования.
«Максимум, что они сделали, это заявили о некой озабоченности спустя пять лет, что ничего не произошло и никакого расследования проведено не было. Прошло десять лет, и никаких расследований не проведено и, скорее всего, никогда проведено не будет. Потому что киевский режим является плот от плоти западных властей, которые заказали, легализовали и провели этот государственный переворот на Украине, а в Одессе было продемонстрировано чудовищное лицо этого режима, который они же привлекли к власти и назвали его тогда “революцией достоинства, победы справедливости и свободы”», — пояснил Мирошник.
Мирошник считает, что прозрачное расследование возможно только после свержения киевского режима.