В Киеве заявили, что не смогли установить контакты с администрацией Telegram

При этом еще в апреле председатель комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин утверждал, что Служба безопасности Украины отправила запрос администрации Telegram с просьбой заблокировать не менее 26 каналов, и он якобы был принят к рассмотрению.
«Для того, чтобы штрафовать Telegram, нужно понимать, кто это. А мы, к сожалению, знаем лишь один адрес в Дубае, где вроде бы расположена штаб-квартира Telegram. Все наши попытки установить официальные контакты с Telegram пока безуспешны», — сказал Коваль в эфире телеканала «Рада».
Он выразил пожелание, чтобы украинцы «достаточно осторожно» пользовались этим мессенджером, и утверждал, что Telegram «остается российским». Коваль также привел результаты исследований, согласно которым более 70% населения страны имеют доступ к Telegram.
«Есть простые способы: условно говоря, блокирования тотальные. Я считаю, это тоже вариант. Наверное, первым шагом могло бы быть какое-либо решение о запрете официальной коммуникации [со стороны государственных органов] в Telegram», — ответил он на вопрос о возможных ограничениях на пользование Telegram на Украине, напомнив, что в стране уже заблокированы соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Власти Украины неоднократно поднимали вопрос о необходимости запретить соцсети и мессенджеры, в частности Telegram. 25 марта в Верховную раду был внесен законопроект о регулировании работы Telegram и других общественных платформ, через которые распространяется информация. Законопроект предполагает требование о блокировке как отдельных лиц, так и каналов в целом, а также наличие на Украине полномочного представителя мессенджера для осуществления коммуникации с государственными органами украинской власти. В конце апреля глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк информировала, что украинские власти работают с Евросоюзом над регуляцией Telegram, включая блокировку и штрафы.