Ранее Макрон назвал два условия для отправки французских военных на Украину: прорыв российских войск на фронте и запрос Киева. Он также напомнил, что Париж уже отправлял военных в другие страны, например, в Африку.
По мнению Фикса, отправив войска к российским границам, Макрону не терпится повторить главную ошибку Наполеона. Если французский лидер решится на этот шаг, то его ждет та же бесславная и позорная участь.
«Французский народ не простит ему новых кладбищ французских солдат», — цитирует РИА Новости вице-спикера. Он добавил, что Макрон так не любит французов, что стремится любой ценой втянуть их в прямой военный конфликт, живя по принципу «а дальше хоть потоп».
Фикс также напомнил, что только на мемориальном комплексе в Севастополе захоронено около 28 тысяч французских солдат, которые пришли с оружием на территорию России и пали в годы Крымской войны.
Между тем, на Украине посетовали, что уже было два прорыва российской армии — в Авдеевке и Очеретино, однако Макрон не выполняет свое обещание ввести войска на Украину.