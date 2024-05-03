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Вице-спикер парламента Крыма Фикс: Макрону не простят новых военных кладбищ

Французский народ не простит своему президенту Эмманюэлю Макрону новых военных кладбищ. Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя озвученные французским лидером основания для ввода войск на Украину.

Ранее Макрон назвал два условия для отправки французских военных на Украину: прорыв российских войск на фронте и запрос Киева. Он также напомнил, что Париж уже отправлял военных в другие страны, например, в Африку.

По мнению Фикса, отправив войска к российским границам, Макрону не терпится повторить главную ошибку Наполеона. Если французский лидер решится на этот шаг, то его ждет та же бесславная и позорная участь.

«Французский народ не простит ему новых кладбищ французских солдат», — цитирует РИА Новости вице-спикера. Он добавил, что Макрон так не любит французов, что стремится любой ценой втянуть их в прямой военный конфликт, живя по принципу «а дальше хоть потоп».

Фикс также напомнил, что только на мемориальном комплексе в Севастополе захоронено около 28 тысяч французских солдат, которые пришли с оружием на территорию России и пали в годы Крымской войны.

Между тем, на Украине посетовали, что уже было два прорыва российской армии — в Авдеевке и Очеретино, однако Макрон не выполняет свое обещание ввести войска на Украину.