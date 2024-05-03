Карлсон считает, что НАТО хочет войны с Россией

По мнению венгерского политика, его страна «может оказаться [втянутой] в горячую войну между НАТО и Россией». «Это худшее из возможного. И никто, никто не хочет этого, но никто не достаточно силен, чтобы остановить это», — считает Орбан. При этом журналист сказал в ответ, что госсекретарь США Энтони Блинкен, «очевидно, хочет этого». «Официально позиция НАТО заключается в том, что они не хотят прямой конфронтации», — отметил в связи с этим Орбан.