Карлсон считает, что НАТО хочет войны с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) хочет начать войну с Россией, что может привести к уничтожению Соединенных Штатов и, возможно, Венгрии. Такое мнение высказал журналист Такер Карлсон. В четверг он опубликовал на своем сайте интервью с политическим советником и однофамильцем премьер-министра Венгрии Балажем Орбаном.
По мнению венгерского политика, его страна «может оказаться [втянутой] в горячую войну между НАТО и Россией». «Это худшее из возможного. И никто, никто не хочет этого, но никто не достаточно силен, чтобы остановить это», — считает Орбан. При этом журналист сказал в ответ, что госсекретарь США Энтони Блинкен, «очевидно, хочет этого». «Официально позиция НАТО заключается в том, что они не хотят прямой конфронтации», — отметил в связи с этим Орбан.
«Но все, что они делают, показывает [обратное]. Они хотят горячей войны с Россией, которая уничтожит Соединенные Штаты и, возможно, Венгрию тоже», — считает Карлсон.
Ранее газета The Wall Street Journal выступила с утверждением, что специалисты НАТО, занимающиеся вопросами планирования, считают маловероятным «открытое вторжение» России в одну из соседних с ней стран-членов альянса в ближайшем будущем. В июле 2023 года на саммите в Вильнюсе лидеры НАТО назвали Россию «самой серьезной и непосредственной угрозой безопасности» и утвердили первый со времен окончания холодной войны оборонный план на случай конфликта с РФ.
Президент России Владимир Путин в конце марта назвал бредом периодически звучащие на Западе утверждения о намерении Москвы воевать с НАТО.