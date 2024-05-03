Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирзиёев встретился с помощником президента РФ — что обсудили

Переговоры главы Узбекистана с российской стороной прошли в рамках III Ташкентского международного инвестиционного форума.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял помощника президента Российской Федерации Максима Орешкина, возглавляющего российскую делегацию на III Ташкентском международном инвестиционном форуме, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.

«Максим Орешкин передал главе нашего государства приветствия и наилучшие пожелания Президента России Владимира Путина, а также поздравил с успешными результатами форума».

говорится в сообщении.

Стороны рассмотрели вопросы практической реализации договорённостей на высшем уровне в рамках углубления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Также они отметили устойчивый рост товарооборота, реализацию важных проектов в промышленности, энергетике, транспорте, металлургии, химии и других отраслях.

В ходе встречи дана высокая оценка итогам очередной Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия», прошедшей в Ташкенте 22—24 апреля текущего года.

Особое внимание уделили сотрудничеству в области высоких технологий, образования, спорта, подготовки и переподготовки кадров.

Напомним, что в Ташкенте 2—3 мая проходит III Международный инвестиционный форум (ТМИФ).

Масштабное деловое мероприятие, организованное по инициативе Шавката Мирзиёева, стало ежегодной платформой для привлечения иностранных инвесторов, расширения деловых связей и реализации в республике новых проектов.

ТМИФ собрал более 2 500 делегатов из 93 стран, включая руководителей правительств, глав крупных компаний и представителей влиятельных международных организаций, таких как ООН, ЕБРР, ОПЕК и ШОС.

Президент РУз выступил на пленарном заседании форума.

Для раскрытия инвестиционного потенциала Узбекистана программой ТМИФ предусмотрено более 40 мероприятий, включая секционные заседания, круглые столы и презентации.

Шавкат Мирзиеев