Мирзиёев встретился с помощником президента РФ — что обсудили

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял помощника президента Российской Федерации Максима Орешкина, возглавляющего российскую делегацию на III Ташкентском международном инвестиционном форуме, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
«Максим Орешкин передал главе нашего государства приветствия и наилучшие пожелания Президента России Владимира Путина, а также поздравил с успешными результатами форума».
Стороны рассмотрели вопросы практической реализации договорённостей на высшем уровне в рамках углубления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества.
Также они отметили устойчивый рост товарооборота, реализацию важных проектов в промышленности, энергетике, транспорте, металлургии, химии и других отраслях.
В ходе встречи дана высокая оценка итогам очередной Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия», прошедшей в Ташкенте
Особое внимание уделили сотрудничеству в области высоких технологий, образования, спорта, подготовки и переподготовки кадров.
Напомним, что в Ташкенте
Масштабное деловое мероприятие, организованное по инициативе Шавката Мирзиёева, стало ежегодной платформой для привлечения иностранных инвесторов, расширения деловых связей и реализации в республике новых проектов.
Президент РУз выступил на пленарном заседании форума.
Для раскрытия инвестиционного потенциала Узбекистана программой ТМИФ предусмотрено более 40 мероприятий, включая секционные заседания, круглые столы и презентации.