Президент Путин выдал награды 10 свердловчанам

Кроме того, президент объявил благодарность оператору дефектоскопной тележки Свердловск — Пассажирской дистанции пути дирекции Свердловской железной дороги (СвЖД) Наталье Ибрагимовой и штукатуру участка по ремонту и эксплуатации зданий и сооружений станции Каменск-Уральский Александру Поносову.