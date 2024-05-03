Президент Путин выдал награды 10 свердловчанам

Медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени» награжден советник гендиректора компании «Синара Девелопмент». За активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи Орденом дружбы награжден председатель правления Орджоникидзевского района Екатеринбурга «Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций» Евгений Зеленков.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность президента России объявлена нескольким сотрудникам свердловского филиала «Т Плюс»: аппаратчику химводоочистки электростанции Первоуральской ТЭЦ Лидии Гордеевой, лаборанту химического анализа Свердловской ТЭЦ Людмиле Куимовой, начальнику отдела ТЭЦ Академическая филиала Юрию Олькову, машинисту крана Нижнетуринской государственной районной электростанции Светлане Полозовой.
Кроме того, президент объявил благодарность оператору дефектоскопной тележки Свердловск — Пассажирской дистанции пути дирекции Свердловской железной дороги (СвЖД) Наталье Ибрагимовой и штукатуру участка по ремонту и эксплуатации зданий и сооружений станции Каменск-Уральский Александру Поносову.
Учитель специализированной школы-интерната учебно-научного центра Уральского Федерального университета (УрФУ) Галина Прокина получила почетную грамоту президента РФ за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу. Главный научный сотрудник института химии твердого тела Уральского отделения РАН Евгения Полякова отмечена грамотой за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу.
Напомним, в марте Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами пятерым жителям Свердловской области.