В Беларуси расследуют дела против властей Литвы, Латвии и Польши

Уже пострадали 240 иностранцев, следовавших в страны Европейского союза. Большинство получили травмы различной степени тяжести, некоторые погибли. Причина — жестокое обращение европейских силовиков с безоружными и обессиленными людьми, среди которых были женщины и дети. Их задерживали, отбирали деньги, избивали и выталкивали на территорию Беларуси.