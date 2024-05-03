В Беларуси расследуют дела против властей Литвы, Латвии и Польши

Действия квалифицировали по пяти статьям: пропаганда войны, преступления против безопасности человечества, умышленное причинение тяжких телесных повреждений, оставление в опасности и убийство.
Уже пострадали 240 иностранцев, следовавших в страны Европейского союза. Большинство получили травмы различной степени тяжести, некоторые погибли. Причина — жестокое обращение европейских силовиков с безоружными и обессиленными людьми, среди которых были женщины и дети. Их задерживали, отбирали деньги, избивали и выталкивали на территорию Беларуси.
Многие умирали от побоев и переохлаждения. По информации Следственного комитета, наибольшее число пострадавших — выходцы из Ирака, Ирана, Афганистана, Индии, Сирии и государств африканского континента.