Обязательный «чистый четверг» предлагают ввести в Казахстане

«Меня очень расстраивает, что водители из окон могут выкинуть мусор, окурки сигарет, фантики от конфет или пластиковые бутылки. Предлагаю на обязательной основе ввести в стране день чистоты, например, чистый четверг. Чтобы организации и сами люди убирались во дворах, вокруг офиса, даже в парках и на тротуарах. Так они будут больше ценить труд дворников и меньше сорить».