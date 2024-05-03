Байден отказался менять позицию по войне Израиля с ХАМАС из-за протестов

Акции пропалестинских американских студентов начались в конце апреля. Молодые люди требуют изменения политики Вашингтона в отношении Израиля и разрыва сотрудничества своих университетов с компаниями, связанными с войной Израиля и ХАМАС. Демонстранты разбили лагеря в более чем 80 кампусах по всей территории США. Более 1 тыс. студентов арестовали.