Узбекистан установил дипломатические отношения с Джибути

По сообщению «Дунё», совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений было подписано 2 мая в Нью-Йорке. Документ подписали постоянные представители двух стран при ООН Улугбек Лапасов и Мохамед Дуалех.
Стороны выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированных учреждений. Достигнута договоренность об активизации взаимодействия по поиску взаимовыгодных направлений двустороннего сотрудничества.
Для справки. Джибути — государство на северо-востоке Африки, расположенное на побережье Аденского залива и Баб-эль-Мандебского пролива.
Напомним, ранее также в Нью-Йорке было подписано совместное коммюнике об установлении дипотношений между Узбекистаном и Гамбией.