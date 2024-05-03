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Узбекистан установил дипломатические отношения с Джибути

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Республика Джибути стала 149 страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения, передает корреспондент Podrobno.uz.

По сообщению «Дунё», совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений было подписано 2 мая в Нью-Йорке. Документ подписали постоянные представители двух стран при ООН Улугбек Лапасов и Мохамед Дуалех.

Стороны выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированных учреждений. Достигнута договоренность об активизации взаимодействия по поиску взаимовыгодных направлений двустороннего сотрудничества.

Для справки. Джибути — государство на северо-востоке Африки, расположенное на побережье Аденского залива и Баб-эль-Мандебского пролива.

Напомним, ранее также в Нью-Йорке было подписано совместное коммюнике об установлении дипотношений между Узбекистаном и Гамбией.

дипломатия