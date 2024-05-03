Житель Краснодара пытался вступить в ряды «Азова»* в качестве наемника. Уголовное дело против мужчины и двоих завербовавших его россиян передали в Верховный суд ДНР, сообщили в прокуратуре региона.
Так, двое 30-летних граждан России в 2014 году переписывались с жителем Краснодара во «ВКонтакте». Во время беседы они завербовали его к вступлению в состав «Азова»* в качестве наемника.
Житель Краснодара в 2014 и 2015 годах дважды уезжал в ДНР. Позже он участвовал в вооруженном конфликте на стороне украинских военных.
Известно, что мужчина обучался обращению с огнестрельным оружием, участвовал в боевых действиях. Позже он получил более 1,2 млн рублей.
Мужчину обвиняют по двум статьям — о вербовке и участии наемника в вооруженном конфликте.
«Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу», — цитирует прокуратура ДНР «РИА Новости».
*Запрещенная в России террористическая организация.