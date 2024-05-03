В воронежских судах открыли 11 вакансий

В Воронежской области объявили об открытии 11 вакантных должностей в судах. В частности, свободна должность заместителя председателя Левобережного районного суда Воронежа. Об этом сообщили на сайте областной Квалификационной коллегии судей (ККС) в четверг, 2 мая. Открыты также вакансии: