В воронежских судах открыли 11 вакансий

В Воронежской области объявили об открытии 11 вакантных должностей в судах. В частности, свободна должность заместителя председателя Левобережного районного суда Воронежа. Об этом сообщили на сайте областной Квалификационной коллегии судей (ККС) в четверг, 2 мая. Открыты также вакансии:
- судьи Центрального районного суда Воронежа;
- судьи Рамонского районного суда;
- судьи Павловского районного суда;
- мирового судьи участка № 1 в Бобровском судебном районе;
- мирового судьи участка № 1 в Коминтерновском судебном районе;
- мирового судьи участка № 2 в Железнодорожном судебном районе;
- мирового судьи участка № 5 в Левобережном судебном районе;
- мирового судьи участка № 4 в Центральном судебном районе;
- мирового судьи участка № 8 в Россошанском судебном районе;
- мирового судьи участка № 1 в Таловском судебном районе.
Заявления от соискателей будут принимать до 31 мая включительно. Документы, поступившие после этой даты, к рассмотрению не примут.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что ККС утвердила отставку заместителя председателя Лискинского районного суда Марины Спицыной и еще двух судей.