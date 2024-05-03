Отрезать Калининград. В Финляндии сделали дерзкое заявление о России

«Помехи в работе GPS исходят из России и российского Калининграда, расположенного на берегу Балтийского моря. Если Россия мешает нам осуществлять авиаперелеты, почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград?» — утверждает политик.
27 апреля руководитель отдела авиакомпании по связям с общественностью Пяйвют Таллквист сообщала РИА Новости, что самолет Finnair не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту из-за помех GPS.
Командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявлял, что сбой в работе GPS-навигации авиалайнеров и кораблей обнаружен на восточном фланге НАТО. По его словам, сбой был обнаружен на территории от Финляндии через страны Прибалтики и Польшу. Опубликовавшее комментарий военного издание Telegraph утверждало, что якобы российская система радиоэлектронной борьбы вмешивается в работу GPS.
Число сбоев в работе GPS воздушного транспорта в Финляндии в начале этого года уже в три раза превысило показатель за весь 2023 год, причем большая часть случаев зафиксирована у границы с Россией, сообщала газета Helsingin Sanomat.