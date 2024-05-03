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У посольства Кыргызстана появилось новое здание в Ташкенте

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте открылось новое здание посольства Кыргызстана, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По информации пресс-службы премьер-министра Узбекистана, в торжественной церемонии приняли участие главы правительств двух стран Абдулла Арипов и Акылбек Жапаров.

Они перерезали ленточку, ознакомились с условиями, созданными для дипломатов, а также посадили два дерева как символ стремления к укреплению дружественных связей между двумя странами и их братскими народами.

Отметим, Акылбек Жапаров прибыл в Ташкент для участия в третьем Ташкентском международном инвестиционном форуме.

Напомним, что в ходе визита Шавката Мирзиева в Таджикистан в Душанбе состоялась церемония открытия нового посольства нашей страны.

дипломатия