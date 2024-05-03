США перебрасывают истребители и беспилотники в Катар, пишут СМИ

Отмечается, что Эмираты приняли такое решение из опасений подвергнуться ответным ударам с территории Йемена или Ирака за помощь американским военным. Чиновник из ОАЭ подтвердил изданию, что ограничения на боевые вылеты были приняты исходя из вопроса «самозащиты». Также, по его словам, решение было также принято, потому что США «не спешили принимать меры по защите ОАЭ» после ударов по их территории извне в 2022 году.