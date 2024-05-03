Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава администрации Центрального округа Новосибирска Канунников ушел в отставку

Ранее в отношении Сергея Канунникова возбудили дело за халатность.

Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам Новосибирска Сергей Канунников покидает свой пост. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

Ранее в отношении Сергея Канунникова возбудили дело за халатность в связи со сносом стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне. В апреле 2024 года чиновника признали невиновным. Суд приговорил оправдать Канунникова по предъявленному обвинению и заявил о праве на возмещение морального вреда.

Напомним, в должность главы администрации Центрального округа Канунников вступил в 2014 году. До этого он работал учителем истории и директором искитимской школы № 11. В 2002 году занял пост зампредседателя по бюджетной политике Заксобрания НСО.