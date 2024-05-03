Глава администрации Центрального округа Новосибирска Канунников ушел в отставку

Ранее в отношении Сергея Канунникова возбудили дело за халатность в связи со сносом стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне. В апреле 2024 года чиновника признали невиновным. Суд приговорил оправдать Канунникова по предъявленному обвинению и заявил о праве на возмещение морального вреда.