Глава администрации Центрального округа Новосибирска Канунников ушел в отставку

Глава администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам Новосибирска Сергей Канунников покидает свой пост. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.
Ранее в отношении Сергея Канунникова возбудили дело за халатность в связи со сносом стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне. В апреле 2024 года чиновника признали невиновным. Суд приговорил оправдать Канунникова по предъявленному обвинению и заявил о праве на возмещение морального вреда.
Напомним, в должность главы администрации Центрального округа Канунников вступил в 2014 году. До этого он работал учителем истории и директором искитимской школы № 11. В 2002 году занял пост зампредседателя по бюджетной политике Заксобрания НСО.