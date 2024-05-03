Лукашенко приехал на Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО

Главе государства доложат о текущей обстановке и ходе проверки дежурных сил ВВС и войск ПВО.



Александр Лукашенко год назад, 15 мая 2023 г., также посещал данный Центральный командный пункт. Тогда ему доложили об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.