Граждане Узбекистана не столкнулись с проблемой въезда в Россию

«При проведении переговоров с ответственными сотрудниками аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово города Москвы было выяснено, что граждане Республики Узбекистан не столкнулись с проблемой въезда на территорию Российской Федерации», — отметили в агентстве.
Сообщается, что узбекистанцы также не столкнулись с принудительным задержанием. Помимо этого, через контрольно-пропускные пункты Оренбургской, Самарской и Саратовской областей «Озинки», «Маштаково», «Сагарчин» не было случаев запрета при въезде на территорию России.
Отметим, что накануне МИД Кыргызстана рекомендовал гражданам страны временно отказаться от поездок в Россию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу.
Ранее из московского аэропорта Внуково за четыре дня депортировали почти 650 граждан Таджикистана. МИД этой страны также рекомендовал своим гражданам временно не ездить в Россию.