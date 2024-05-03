Граждане Узбекистана не столкнулись с проблемой въезда в Россию

Сообщается, что узбекистанцы также не столкнулись с принудительным задержанием. Помимо этого, через контрольно-пропускные пункты Оренбургской, Самарской и Саратовской областей «Озинки», «Маштаково», «Сагарчин» не было случаев запрета при въезде на территорию России.