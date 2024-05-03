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Вице-премьер: ситуация в регионе поможет ускорить процесс интеграции Молдовы с ЕС

Кристина Герасимов считает, что сложная ситуация в регионе побудит Молдову ускорить процесс подготовки к вступлению в ЕС.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Общая ситуация в регионе и конфликт на Украине не осложнит процесс интеграции Молдовы в ЕС, но даже ускорит его. Об этом заявила вице-премьер по европейской интеграции Молдовы Кристина Герасимов.

«По моему мнению, наоборот, ситуация в регионе побуждает нас ускорить процессы, чтобы как можно скорее подготовиться к вступлению в Европейский союз», — отметила Герасимов в интервью государственному информационному агентству Moldpres.

Она указала, что Молдове в сложившихся условиях удалось получить статус страны-кандидата и полностью выполнить девять рекомендаций Еврокомиссии, а позже, несмотря на сложный экономический и социальный контекст и ситуацию с безопасностью, государства-члены ЕС в декабре 2023 года вынесли решение о начале переговоров с Молдовой.

«Поэтому и мы будем добиваться, впредь продвигаться по нашему европейскому пути. Это единственный способ защитить нас в будущем от кризисов, подобных тем, которые мы переживаем сейчас», — заявила вице-премьер.

ЕС