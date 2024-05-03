Вице-премьер: ситуация в регионе поможет ускорить процесс интеграции Молдовы с ЕС

Она указала, что Молдове в сложившихся условиях удалось получить статус страны-кандидата и полностью выполнить девять рекомендаций Еврокомиссии, а позже, несмотря на сложный экономический и социальный контекст и ситуацию с безопасностью, государства-члены ЕС в декабре 2023 года вынесли решение о начале переговоров с Молдовой.