Токаев открыл авиабазу Нацгвардии

Как отмечено в сообщении Акорды за 3 мая 2024 года, глава государства поздравил участников мероприятия с наступающим Днем защитника Отечества.
Президент подчеркнул, что это знаменательный праздник, пробуждающий патриотические чувства и повышающий боевой дух, а Вооруженные силы Казахстана — надежный щит интересов нашей суверенной страны, незыблемая опора мира и стабильности.
«Открытие авиационной базы — важнейшее событие не только для Национальной гвардии, но и для всей нашей армии. Авиабаза позволит значительно повысить потенциал силовых структур и обеспечить возможности для оперативных вылетов авиации. Государство уделяет самое пристальное внимание оснащению Вооруженных сил и развитию военной инфраструктуры».
Кроме того, он отдельно отметил, что во время беспрецедентных паводков в нашей стране военнослужащие были на передовой, тем самым продемонстрировав яркий пример верности своей присяге.
«Особо хочу отметить профессионализм и высокий класс наших военных пилотов. Они смогли своевременно и без потерь доставить гуманитарные грузы в пострадавшие районы, обеспечить эвакуацию граждан в безопасные места. Я выражаю искреннюю благодарность всем военнослужащим, которые в трудное время были с народом».