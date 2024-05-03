Депутат Госдумы предложил запретить прокат электросамокатов в Волгограде

Депутат считает, что доступ к онлайн-аренде электросамокатов должен быть организован по тому же принципу, что и каршеринг автомобилей. Водителя в этом случае можно идентифицировать, он несет ответственность за последствия. Плюс к этому в городах должны быть установлены зоны для передвижения и парковки СИМ. Тогда травм и ДТП будет меньше.