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Депутат Госдумы предложил запретить прокат электросамокатов в Волгограде

Алексей Волоцков считает, что легкий доступ к аренде СИМ ведет к безответственности и росту ДТП.

Депутат Государственной Думы РФ от Волгоградской области Алексей Волоцков предложил полностью запретить в Волгограде прокат электросамокатов, пока не будут установлены ограничения и контроль за этими средствами передвижения. По мнению политика, легкий доступ к аренде СИМ ведет к безответственности и росту ДТП, поэтому решать проблему нужно кардинально.

«В Волгограде, как и во множестве других регионов, по-прежнему нет строгих ограничений и контроля за данным видом транспорта. Не установлены ограничительные и парковочные зоны, где запрещено передвижение на СИМах. <…> В действительности на уровне регионов сегодня есть лишь одно эффективное решение — полный запрет каршеринга электросамокатов в черте города. Как минимум, до выработки единого правового механизма на федеральном уровне», — предложил решение Алексей Волоцков в своем тг-канале.

Депутат считает, что доступ к онлайн-аренде электросамокатов должен быть организован по тому же принципу, что и каршеринг автомобилей. Водителя в этом случае можно идентифицировать, он несет ответственность за последствия. Плюс к этому в городах должны быть установлены зоны для передвижения и парковки СИМ. Тогда травм и ДТП будет меньше.

Напомним, накануне Первомая в центре Волгограда подростки разбились на электросамокатах, не справившись с управлением.

После 22-летний парень прикрепил к взятому в аренду электросамокату кресло и лихо прокатился на нем по проспекту Ленина. К счастью, обошлось без ДТП. Лихача оштрафовали всего на 800 рублей.