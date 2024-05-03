Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев назвал плюсы для России от конференции по Украине в Швейцарии

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Россия может извлечь пользу из назначенной на июнь конференции по вопросам урегулирования конфликта на территории Украины. По его словам, она засвидетельствует краха мирного плана, который предлагал Владимир Зеленский.

Источник: РИА "Новости"

Всего господин Медведев нашел три плюса для России:

  • свидетельство краха украинского мирного плана;
  • доказательство «полнейшей импотенции» западных элит;
  • возможность для российских войск вести наступление без оглядок на мирные инициативы.

«Она станет зримым доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит, совершивших болезненную самокастрацию своих возможностей по прекращению военного конфликта», — добавил Дмитрий Медведев в Telegram-канале. «Спасибо, страна сыра и часов!» — добавил господин Медведев.

2 мая МИД Швейцарии сообщил, что мирная конференция пройдет 15 и 16 июня в городе Бюргеншток. На нее пригласили более 160 делегаций из разных стран и международных объединений. Россия приглашение на конференцию не получала и не намерена в ней участвовать. Кремль сообщил, что Москва результатов конференции не ждет.

Медведев Дмитрий
дипломатия