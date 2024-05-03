Медведев назвал плюсы для России от конференции по Украине в Швейцарии

Всего господин Медведев нашел три плюса для России:
- свидетельство краха украинского мирного плана;
- доказательство «полнейшей импотенции» западных элит;
- возможность для российских войск вести наступление без оглядок на мирные инициативы.
«Она станет зримым доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит, совершивших болезненную самокастрацию своих возможностей по прекращению военного конфликта», — добавил Дмитрий Медведев в Telegram-канале. «Спасибо, страна сыра и часов!» — добавил господин Медведев.
2 мая МИД Швейцарии сообщил, что мирная конференция пройдет 15 и 16 июня в городе Бюргеншток. На нее пригласили более 160 делегаций из разных стран и международных объединений. Россия приглашение на конференцию не получала и не намерена в ней участвовать. Кремль сообщил, что Москва результатов конференции не ждет.