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Из мэрии Новосибирска увольняются двое чиновников из команды экс-мэра Анатолия Локтя

Соответствующее распоряжение подписал мэр города Максим Кудрявцев сегодня, 3 мая.

Источник: Прецедент

С 21 мая работу в городской администрации прекратит начальник управления по организационному обеспечению деятельности мэра города Анна Миронова. Она уволилась по собственной инициативе.

Сегодня, 3 мая, уволен начальник департамента организационно-контрольной работы мэрии Сергей Кудрявцев.

— Кудрявцева Сергея Александровича, начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска, уволить 3 мая 2024 года по инициативе работника, — говорится в документе.

Напомним, сегодня также стало известно об отставке главы администрации Центрального округа Новосибирска Сергея Канунникова. Он работал в этой должности с 2014 года.