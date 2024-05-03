Из мэрии Новосибирска увольняются двое чиновников из команды экс-мэра Анатолия Локтя

С 21 мая работу в городской администрации прекратит начальник управления по организационному обеспечению деятельности мэра города Анна Миронова. Она уволилась по собственной инициативе.
Сегодня, 3 мая, уволен начальник департамента организационно-контрольной работы мэрии Сергей Кудрявцев.
— Кудрявцева Сергея Александровича, начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска, уволить 3 мая 2024 года по инициативе работника, — говорится в документе.
Напомним, сегодня также стало известно об отставке главы администрации Центрального округа Новосибирска Сергея Канунникова. Он работал в этой должности с 2014 года.