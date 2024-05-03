Казгордума установила границы жилого массива «Киндери»

Теперь ТОС «Киндери» будет охватывать жилые дома по улицам Азина, Мирсая Амира, Арская, переулку Арский, улицам Асылъяр, Верхняя, переулку 1-й Верхний, переулку 2-й Верхний, улицам Водстрой, Дорожная, Карьерная, Лачын, Медовая, Мичурина, переулку Мичурина, улицам Азатлык, Нагорная, Нижняя, Рабочая, 2-я Рабочая, Степная, Терновая, Тылсым и Энтузиастов. Границы определены в соответствии со схемой, которая прилагается к решению.