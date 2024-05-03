Травников, Серышев и Шимкив наградили новосибирцев за добросовестный труд

В Новосибирске удостоили высоких наград жителей, которые особо проявили себя в работе. Церемония прошла 3 мая в правительстве региона. В ней участвовали полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев, губернатор Андрей Травников и председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив. Они вручили новосибирцам государственные награды РФ, поощрения президента и награды Новосибирской области, передаёт пресс-служба облправительства.
Андрей Травников подчеркнул, что награды вручаются за многолетний труд, за личные и коллективные достижения во благо нашей страны. Наградная работа — это дань уважения тем людям, которые делают больше, чем им положено, из чувства ответственности перед профессией и коллегами. Чтобы продемонстрировать уважение к человеку труда, региональные власти прикладывают большие усилия.
«Мы стараемся общими усилиями организовывать много различных мероприятий — ярмарки профессий, выставки предприятий. В большинстве средств массовой информации — телеканалов, газет, сайтов запущен проект “Герои труда”, где рассказывается о трудовой деятельности не только тех, кто получил госнаграды, но и кто просто многие годы добросовестно трудился, о трудовых династиях. Призываю в эту работу включаться все организации, предприятия, профсоюзы», — сказал глава региона.
Ордена «За заслуги в культуре и искусстве» удостоена Людмила Жиганова — директор Новосибирского государственного областного Дома народного творчества. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в числе прочих, награждён Игорь Галл-Савальский — председатель общественной организации «Новосибирская областная организация Всероссийского общества инвалидов». Также высоких наград удостоились и другие новосибирцы. Всего было вручено более 70 наград.