Травников, Серышев и Шимкив наградили новосибирцев за добросовестный труд

«Мы стараемся общими усилиями организовывать много различных мероприятий — ярмарки профессий, выставки предприятий. В большинстве средств массовой информации — телеканалов, газет, сайтов запущен проект “Герои труда”, где рассказывается о трудовой деятельности не только тех, кто получил госнаграды, но и кто просто многие годы добросовестно трудился, о трудовых династиях. Призываю в эту работу включаться все организации, предприятия, профсоюзы», — сказал глава региона.