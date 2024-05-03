Президент РФ Владимир Путин наградил двух сотрудников пермских вузов

Орден «За заслуги перед Отечеством 3-й степени» был присвоен научному руководителю Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН Валерию Матвиенко. Согласно документу он получил награду за вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность.