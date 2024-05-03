Президент РФ Владимир Путин наградил двух сотрудников пермских вузов, сообщает «Новый компаньон».
По данным издания, награды присвоены жителям Перми указом от 2 мая 2024 года, опубликованном на сайте Кремля.
Орден «За заслуги перед Отечеством 3-й степени» был присвоен научному руководителю Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН Валерию Матвиенко. Согласно документу он получил награду за вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность.
Валерий Матвиенко — пермский учёный, заведующий кафедрой «Динамика и прочность машин» пермского политеха (ПНИПУ), доктор технических наук, профессор. Сфера научных интересов учёного — механика деформируемого твёрдого тела.
Званием «Заслуженного работника культуры РФ» был награждён сотрудник Пермского государственного института культуры (ПГИК) Павел Волегов. Он занимает должность заведующего кафедрой режиссуры театрализованных представлений.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о присуждении награды от президента РФ директору пермского планетария Таисье Балтиной. Ей присудили орден «За заслуги в культуре и искусстве».