Президент Путин объявил благодарность челябинскому вице-губернатору

40-летний Векшин — уроженец Кемерово, выпускник Московской государственной юридической академии. Работал в Москве. На госслужбу пришел в 2012 году. Год спустя стал замгубернатора Мурманской области. На Южный Урал переехал в 2019 году, когда был назначен вице-губернатором Челябинской области.