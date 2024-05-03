Президент Путин объявил благодарность челябинскому вице-губернатору

Президент России Владимир Путин объявил благодарность замгубернатора Челябинской области Анатолию Векшину. Соответствующее распоряжение глава государства подписал 2 мая.
В документе указано, что поощрение Анатолий Векшин получил за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
40-летний Векшин — уроженец Кемерово, выпускник Московской государственной юридической академии. Работал в Москве. На госслужбу пришел в 2012 году. Год спустя стал замгубернатора Мурманской области. На Южный Урал переехал в 2019 году, когда был назначен вице-губернатором Челябинской области.
Одновременно награды получили еще четверо южноуральцев.
Почетную грамоту президента за заслуги в научно-педагогической деятельности получила руководитель Снежинского физико-технического института Оксана Линник.
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