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Президент Путин объявил благодарность челябинскому вице-губернатору

Анатолий Векшин получил благодарность от Владимира Путина.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин объявил благодарность замгубернатора Челябинской области Анатолию Векшину. Соответствующее распоряжение глава государства подписал 2 мая.

В документе указано, что поощрение Анатолий Векшин получил за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

40-летний Векшин — уроженец Кемерово, выпускник Московской государственной юридической академии. Работал в Москве. На госслужбу пришел в 2012 году. Год спустя стал замгубернатора Мурманской области. На Южный Урал переехал в 2019 году, когда был назначен вице-губернатором Челябинской области.

Одновременно награды получили еще четверо южноуральцев.

Почетную грамоту президента за заслуги в научно-педагогической деятельности получила руководитель Снежинского физико-технического института Оксана Линник.

Трем жителям Магнитогорска присвоили почетные звания. Обработчик птицы Маргарита Дмитриева стала заслуженным работником сельского хозяйства, оператор хранения сырья Ольга Авдушкина и подменный кладовщик хлебзавода Оксана Данилейко стали заслуженными работниками пищевой индустрии.

Путин Владимир