Песков назвал опасными заявления Макрона о возможности введения войск на Украину

«Заявление очень важное и очень опасное. Франция в лице главы государства французского продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности “на земле” в конфликт вокруг Украины», — сказал он на брифинге.
При этом он добавил, что российская сторона продолжит наблюдать за развитием этой темы, и подчеркнул, что спецоперация на Украине будет продолжаться до достижения поставленных целей.
Кроме того, комментируя заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по объектам на территории России, Песков заявил, что это является «вербальной эскалацией» со стороны Лондона, которая «потенциально может представлять опасность для европейской безопасности».
Накануне в интервью журналу The Economist Макрон в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки своих военнослужащих на Украину. Он уточнил, что условием для этого стала бы просьба со стороны Киева или прорыв российских войск линии фронта. По его словам, осторожность европейских стран «подтолкнет Россию к наступлению».
В тот же день Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям внутри России, и что Киев должен решать, делать ли это. Он также пообещал £3 млрд ($3,74 млрд) ежегодной военной помощи Украине «столько, сколько потребуется».
Первый раз заявление о том, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, Макрон сделал 26 февраля. Однако в ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, возможность такого сценария опровергли. Также об отсутствии подобных планов заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Позднее, 14 марта, французский лидер снова заявил о приверженности позиции об отсутствии «красных линий» в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки туда французских войск.
Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем еще в декабре прошлого года президент России Владимир Путин назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам Североатлантического альянса.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.