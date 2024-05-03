Калининградские власти назвали абсурдным заявление финского политика о GPS

«К сожалению, констатируем, что заявления различных политиков наших соседей становятся все более абсурдными и начинают уже граничить с неадекватностью. Во-первых, как наземный так и воздушный калининградский транзит, в том числе и пассажирский, был ограничен абсолютно волюнтаристским способом странами Прибалтики и прежде всего Литвой. В том числе поэтому значительно возрос пассажиропоток в наш аэропорт “Храброво”. Сейчас только группа кампаний “Аэрофлот” совершает порядка 20 рейсов в сутки. Самолеты наши из-за ограничений летают над нейтральными водами Балтийского моря. Трудностей в навигации и использовании GPS они не испытывают», — сказал пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков в комментарии РИА Новости.