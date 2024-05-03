Калининградские власти назвали абсурдным заявление финского политика о GPS

Ранее директор финского Института международных отношений и кандидат в евродепутаты от правящей в Финляндии партии Мика Аалтола предложил попытаться запретить или ограничить доступ для граждан России в Калининградскую область. Аалтола также обвинил РФ в причастности к сбоям в работе GPS в регионе, при этом не привел никаких доказательств.
«К сожалению, констатируем, что заявления различных политиков наших соседей становятся все более абсурдными и начинают уже граничить с неадекватностью. Во-первых, как наземный так и воздушный калининградский транзит, в том числе и пассажирский, был ограничен абсолютно волюнтаристским способом странами Прибалтики и прежде всего Литвой. В том числе поэтому значительно возрос пассажиропоток в наш аэропорт “Храброво”. Сейчас только группа кампаний “Аэрофлот” совершает порядка 20 рейсов в сутки. Самолеты наши из-за ограничений летают над нейтральными водами Балтийского моря. Трудностей в навигации и использовании GPS они не испытывают», — сказал пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков в комментарии РИА Новости.
«А теперь хочется спросить наших финских соседей: а чем отличается модуль GPS в Boeing или Airbus “Аэрофлота” и, например, Finnair? Ответ простой. Ничем. Поэтому прежде чем делать подобные заявления, советуем всем открыть любое приложение для отслеживания пассажирских самолетов и посмотреть на маршруты, иначе есть риск попасть в нелепую ситуацию», — добавил он.