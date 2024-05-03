Латвия начала копать противотанковые рвы у границы с Беларусью и Россией

Места для хранения боеприпасов еще будут определены в соответствии с нормативными актами и военной необходимостью. «Мы определим места, где они нам необходимы, так как есть законодательство, и мы не можем складывать боеприпасы, где пожелаем. Все это будет находиться на укрепленных официальных складах, но также обозначим места, куда их можно и нужно подвозить в случае необходимости», — пояснил латвийский инженер.