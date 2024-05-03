Латвия начала копать противотанковые рвы у границы с Беларусью и Россией

По данным портала, вдоль границы с Россией и Беларусью военные создадут цепь опорных пунктов — защитные укрепления, различные препятствия, склады боеприпасов. Государство в течение пяти лет планирует потратить на создание общей балтийской линии укреплений 303 млн евро.
Работы над первыми укреплениями ведутся всего в 1 км от границы с РФ, недалеко от погранпункта «Терехово».
«Здесь мы перекапываем дорогу и делаем противотанковый ров, чтобы по этой дороге в случае необходимости не было возможности передвигаться транспорту, в том числе танкам».
После того, как будут выкопаны противотанковые рвы, на границе разместят «зубы дракона». Минные поля — это уже будет мера на случай военных действий, пока речь идет о преградах без применения взрывчатых веществ, заявил Лаздиньш.
Места для хранения боеприпасов еще будут определены в соответствии с нормативными актами и военной необходимостью. «Мы определим места, где они нам необходимы, так как есть законодательство, и мы не можем складывать боеприпасы, где пожелаем. Все это будет находиться на укрепленных официальных складах, но также обозначим места, куда их можно и нужно подвозить в случае необходимости», — пояснил латвийский инженер.
Протяженность латвийско-российской границы — 283,6 км. Как писал Rus.LSM.lv, еще в 2015 году вдоль нее начали строить забор, но в 2019 году работы остановились, так как открыли уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупных размерах против компании Igate, строившей объект.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич, посещая границу в августе прошлого года, отметил, что одна из задач — завершить начатое. До 2019 года успели построить 100 км забора, а также инфраструктуру для пограничников. С лета прошлого года завершение строительства передали госкомпании, ведущей аналогичные работы на белорусской границе. Кроме военных, привлекли частные компании. Заключено 14 договоров с шестью фирмами. В приоритете завершение инфраструктуры и строительство забора там, где его нет, рассказала член правления Valsts nekustamie оpaрumi Елена Гаврилова.
«В ближайшую неделю на приоритетных участках начнут работать две компании… Они сейчас производят проектировочные работы, остальные строители приступят к работе до конца июня, цель — до конца года нужно все сдать».
Как писал Rus.LSM.lv, в марте правительство утвердило план военного укрепления и мер против мобильности на восточной границе.