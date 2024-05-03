Калининградские власти ответили на идею закрыть России доступ к региону

В конце апреля директор Института международных отношений и кандидат в Европарламент от финской партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола предложил ограничить доступ России к Калининграду. По его словам, помехи в работе систем GPS исходят с российской стороны. «Россия мешает нам осуществлять авиаперелеты, почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград?» — написал политик в соцсети Х.