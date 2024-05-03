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Шойгу оценил потери ВСУ с начала года

За сутки ВСУ в апреле теряли по 1 тыс. военнослужащих, отметил министр обороны. Также с начала украинские силы лишились 21 тыс. единиц вооружения и военной техники. Потери украинской армии за 2024 год превысили 111 тыс. человек, 21 тыс. единиц вооружения и военной техники, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.

«Ежесуточные потери противника в апреле возросли до тысячи военнослужащих. Всего за этот год они превысили 111 тысяч человек, 21 тысячу единиц вооружения и военной техники», — отметил Шойгу.

По его словам, с начала года под контроль российских военных перешли 547 кв. км территории новых регионов.

Шойгу добавил, что для обнаружения украинских дронов активно используются береговые радиотехнические посты. За время военной операции с помощью радиотехнических средств Черноморского флота уничтожили более 80 беспилотников и 20 безэкипажных катеров ВСУ, отметил министр.

В конце апреля Шойгу называл потери украинской армии с начала военной операции в феврале 2022 года. По его словам, они составили почти 500 тыс. военнослужащих. Министр отмечал, что российские войска владеют инициативой по всей линии фронта и продолжают «выдавливать» ВСУ с занимаемых позиций.

Потери России Минобороны в последний раз раскрывало в сентябре 2022 года — 5937 человек.

Шойгу Сергей