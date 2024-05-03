Шойгу оценил потери ВСУ с начала года

За сутки ВСУ в апреле теряли по 1 тыс. военнослужащих, отметил министр обороны. Также с начала украинские силы лишились 21 тыс. единиц вооружения и военной техники. Потери украинской армии за 2024 год превысили 111 тыс. человек, 21 тыс. единиц вооружения и военной техники, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.