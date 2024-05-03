Оппозиция в Молдавии окажет поддержку мероприятиям ко Дню Победы

На прошлой неделе Координационный совет российских соотечественников сообщил, что заявка, поданная им еще в 2019 году на празднование Дня Победы, была отклонена после поступившего запроса со стороны правительства. Власти проигнорировали тот факт, что в этот день тысячи людей традиционно собираются 9 мая на главной площади Кишинева, чтобы принять участие в марше к городскому мемориалу воинской славы.