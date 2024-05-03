Оппозиция в Молдавии окажет поддержку мероприятиям ко Дню Победы

КИШИНЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Оппозиционный блок «Победа» раскритиковал проевропейское правительство в Кишиневе за ограничения праздничных мероприятий 9 мая и намерен оказать им поддержку.
«Нынешние власти страны пытаются украсть у народа этот праздник. Европа боится быть благодарной советской армии за то, что сегодня европейские страны свободны. Это подлость, которой не должно быть места в нашей жизни».
В нем отмечается, что входящие в блок оппозиционные партии присоединятся к митингу и шествию в Кишиневе в честь Дня Победы 9 мая. Также эти партии организуют праздничные мероприятия в таких городах, как Оргеев, Комрат, Тараклия и Бельцы.
На прошлой неделе Координационный совет российских соотечественников сообщил, что заявка, поданная им еще в 2019 году на празднование Дня Победы, была отклонена после поступившего запроса со стороны правительства. Власти проигнорировали тот факт, что в этот день тысячи людей традиционно собираются 9 мая на главной площади Кишинева, чтобы принять участие в марше к городскому мемориалу воинской славы.
В 2023 году правительство Молдавии попыталось перенести празднование Дня Победы на 8 мая и переименовать его в День поминовения и примирения, однако эта инициатива была очень негативно воспринята общественностью и отложена.
По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 получили звание Героя Советского Союза. Война затронула в Молдавии почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно 9 мая на улицы городов республики выходят десятки тысяч людей. С портретами своих родных и цветами они идут к мемориалам воинской славы или к могилам солдат.