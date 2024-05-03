Шойгу заявил о взятии под контроль 547 кв. км с начала года

С начала 2024 года российские военные взяли под контроль 547 кв. км территории новых регионов. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.
«За последние две недели российские Вооруженные Силы освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семёновка, Бердычи Донецкой Народной Республики», — сказал он.
По словам министра обороны, украинские силы пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но под натиском российских военнослужащих вынуждены бросать позиции и отступать.
Шойгу подчеркнул, что США и их союзники требуют от Украины не допустить развала обороны. По его подсчетам, ежесуточные потери ВСУ в апреле возросли до 1 тыс. военнослужащих, а за этот год они превысили 111 тыс. человек, 21 тыс. единиц вооружения и военной техники.
На селекторном совещании также обсуждалось состояние береговых радиотехнических постов, которые применяются для обнаружения объектов украинских военных. Шойгу подчеркнул, что за время военной операции по данным от береговых радиотехнических средств Черноморского флота были уничтожены более 80 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 20 безэкипажных катеров ВСУ.
«С целью повышения результативности работы особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры береговых радиотехнических постов», — заявил он.
Наступление российских войск на авдеевском направлении продолжается с начала 2024 года. В феврале Шойгу доложил о полном взятии Авдеевки под контроль российских сил. Кроме этого города Минобороны отчитывалось о занятии населенных пунктов Новобахмутовка, Новомихайловка, Богдановка, Первомайское, Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, Мирное и других. Накануне российские войска взяли под контроль Бердычи.
В середине апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об обострении ситуации на восточном направлении из-за активизации наступления российских военных. В конце месяца он заявил об отходе украинских сил «на новые рубежи», которые находятся западнее Новомихайловки, Семеновки и Бердычей.
Директор национальной разведки (DNI) США Аврил Хейнс говорила, что у российских военных есть потенциал для прорыва на донецком и харьковском направлениях. По ее словам, США видят «сдвиг» в конфликте в пользу России.