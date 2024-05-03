Шойгу заявил о взятии под контроль 547 кв. км с начала года

Шойгу подчеркнул, что США и их союзники требуют от Украины не допустить развала обороны. По его подсчетам, ежесуточные потери ВСУ в апреле возросли до 1 тыс. военнослужащих, а за этот год они превысили 111 тыс. человек, 21 тыс. единиц вооружения и военной техники.