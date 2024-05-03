Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отправка французских войск на Украину и GPS над Балтикой. Темы брифинга Пескова

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск на Украину, работа навигационной системы GPS в районе Балтийского моря и возвращение в Россию уехавших предпринимателей стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин 3 мая работает в Кремле. В середине дня глава государства проведет совещание по экономическим вопросам, также он может провести международный телефонный разговор.

Кремль своевременно сообщит о том, посетит ли Путин пасхальную службу в одном из храмов.

Глава государства может увидеться с девочкой Машей из Макеевки, которая ежедневно с флагом встречает и провожает летчиков ВКС России. «Мы обязательно посмотрим и, конечно, попробуем изыскать возможность, как такую встречу организовать».

О заявлениях Макрона

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск на Украину — очень важное и опасное: «Франция в лице главы французского государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности — на земле — в конфликт вокруг Украины. Это очень опасная тенденция».

«Продолжаем и будем продолжать нашу специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей».

Об интервью Кэмерона

Слова главы британского МИД Дэвида Кэмерона о праве Киева использовать британское вооружение для ударов по России Кремль рассматривает «как прямую эскалацию» конфликта, которая «потенциально может представлять опасность для европейской безопасности».

«Такую опасную тенденцию к нагнетанию напряженности в заявлениях официальных мы фиксируем. Это вызывает нашу обеспокоенность».

О работе GPS над Балтикой

Кремль не обладает информацией и не комментирует данные о якобы ведущемся Россией подавлении работы навигационной системы GPS в районе Балтийского моря. «Эта информация техническая, специального назначения, поэтому все-таки здесь лучше обращаться в наш Минтранс — это связано с авиационной безопасностью».

О рейтинге Путина

Антирейтинг Путина крайне мал. «Это говорит о том, что президент знает, что он делает, он делает это успешно, россияне чувствуют отдачу от этого».

«Какие-то незначительные колебания в этих цифрах социологи усматривают, но в целом [они] устойчивые».

О возвращении предпринимателей

«Уехавшие однажды россияне по истечении какого-то времени возвращаются. В любом случае, вести бизнес у нас интереснее — у нас больше возможностей. У себя дома всегда это делать надежнее».

«Это процесс разнонаправленный. Кто-то уезжает, кто-то приезжает. Так работает экономика».

Об отношениях с Африкой

Россия и страны Африки заинтересованы в оборонном сотрудничестве и продолжат его развивать. «Мы развиваем наши отношения во всех областях, в том числе и в оборонной, с различными африканскими государствами. Они заинтересованы в этом, и мы также заинтересованы. И мы продолжим развивать наши отношения с африканскими государствами».

Песков Дмитрий