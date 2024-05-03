Отправка французских войск на Украину и GPS над Балтикой. Темы брифинга Пескова

Россия и страны Африки заинтересованы в оборонном сотрудничестве и продолжат его развивать. «Мы развиваем наши отношения во всех областях, в том числе и в оборонной, с различными африканскими государствами. Они заинтересованы в этом, и мы также заинтересованы. И мы продолжим развивать наши отношения с африканскими государствами».