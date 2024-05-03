Орбан: 20 лет назад Венгрия вступила не в тот Евросоюз, каким он является сейчас

«Мы вступали не в такой Евросоюз. Я сам в 2004 году проводил кампанию за вступление в ЕС и до сих пор считаю, что внутри лучше, чем снаружи, но в то же время не хочу скрывать, что, когда мы вступали в 2004 году, речь шла не об этом», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth (цитата по «РИА Новости»).