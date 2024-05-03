Орбан: 20 лет назад Венгрия вступила не в тот Евросоюз, каким он является сейчас

«Мы вступали не в такой Евросоюз. Я сам в 2004 году проводил кампанию за вступление в ЕС и до сих пор считаю, что внутри лучше, чем снаружи, но в то же время не хочу скрывать, что, когда мы вступали в 2004 году, речь шла не об этом», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth (цитата по «РИА Новости»).
В качестве примера он указал, что 20 лет назад перед странами ЕС не стоял вопрос о том, что они «будут пускать миллионы мигрантов на континент, а те страны, которые, как Венгрия, против, будут принуждать». Также, по словам премьера, не обсуждалось, что на государства, которые, «подобно Венгрии, прописали в конституции, что семья — это союз мужчины и женщины», будет оказываться давление.
Виктор Орбан также отметил, что Венгрия вступала в Евросоюз, чтобы чувствовать себя в безопасности и иметь свободный доступ к рынкам крупных европейских стран. Однако сейчас, по мнению венгерского премьера, Европа переживает серьезный экономический кризис и кризис безопасности из-за боевых действий на Украине.
«Фокус Венгрии, конечно, остается на Европе, но радиус действия венгерской экономики нам надо значительно расширять по сравнению с предыдущими десятилетиями», — заключил он.
В апреле Виктор Орбан призвал удалить от власти нынешнее руководство Евросоюза. Он считает, что выбранный объединением курс приводит к упадку экономики Европы. «Мы должны оттеснить брюссельских бюрократов. Если мы этого не сделаем, не только Европа, но и мы, венгры, заплатим высокую цену», — сказал он в интервью интернет-изданию Index.