Губернатор обещал сохранить стелу в честь 250-летия Перми

Стелу из железобетона установили на развороте у Перми II еще в 1970-е годы в связи с празднованием 250-летия города. Над ее созданием работал известный скульптор Константин Собакин — его авторству принадлежат металлические рельефы в верхней части композиции. Объект не закреплен за МАУК «Городской центр охраны памятников».