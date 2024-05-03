Губернатор обещал сохранить стелу в честь 250-летия Перми

Среди прочего он отметил, что после многочисленных просьб пермяков, стелу в честь 250-летия Перми рядом с улицей Локомотивной планируется оставить. «Обязательно сохраним ее», — подчеркнул господин Махонин.
Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что стелу к 250-летию Перми у вокзала могут убрать, поскольку строительство третьего моста через Каму затронет площадь Гайдара, на которой располагается памятник. Согласно документации ООО «Гео Проект», занимающегося проектированием мостового перехода, есть пункт о разборке стелы.
Стелу из железобетона установили на развороте у Перми II еще в 1970-е годы в связи с празднованием 250-летия города. Над ее созданием работал известный скульптор Константин Собакин — его авторству принадлежат металлические рельефы в верхней части композиции. Объект не закреплен за МАУК «Городской центр охраны памятников».