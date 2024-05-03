Мэр Кудрявцев заявил о старте ремонта дворов в Новосибирске

В Новосибирске стартовал масштабный ремонт дворов. Об этом в своём телеграм-канале в пятницу, 3 мая сообщил мэр города Максим Кудрявцев.
По словам чиновника, раннее начало работ необходимо, чтобы успеть завершить ремонт в тёплое время года. Так, специалисты приступили к благоустройству уже на 15 объектах, а всего на этот год запланирован ремонт 273 придомовых территорий. Там заасфальтируют проезды и тротуары, а также обновят детские площадки.
Градоначальник уточнил, что 243 двора будут благоустроены по наказам городских и областных депутатов, ещё на 30-ти работы выполнят по программе «Формирование современной городской среды»..
Как ожидается, в результате управляющим компаниям будет проще содержать в чистоте обновлённые дворы, однако, многое, по словам мэра, зависит от отношения к этим территориям самих жителей.