Мэр Кудрявцев заявил о старте ремонта дворов в Новосибирске

По словам чиновника, раннее начало работ необходимо, чтобы успеть завершить ремонт в тёплое время года. Так, специалисты приступили к благоустройству уже на 15 объектах, а всего на этот год запланирован ремонт 273 придомовых территорий. Там заасфальтируют проезды и тротуары, а также обновят детские площадки.