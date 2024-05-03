Парламент Гагаузии утвердил соглашение о сотрудничестве с Промсвязьбанком

Против утверждения соглашения проголосовал лишь вице-спикер гагаузского парламента Александр Тарнавский. Он считает, что документ не может иметь юридической силы без его предварительного согласования с МИД Молдавии. Ему возразил второй вице-спикер Георгий Лейчу, который пояснил, что договор заключен с акционерным обществом, а не с публичным учреждением, поэтому нет необходимости оформлять ратификацию соглашения в виде закона.