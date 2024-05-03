Парламент Гагаузии утвердил соглашение о сотрудничестве с Промсвязьбанком

КИШИНЕВ, 3 мая — РИА Новости. Депутаты парламента Гагаузии утвердили договор о сотрудничестве, подписанный главой Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгений Гуцул с Промсвязьбанком, передает портал Gagauzinfo.
Председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков и глава автономии Гуцул в начале апреля подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. С 1 мая новые клиенты ПСБ из Молдавии — участники реализуемой программы — получили доступ к специальной льготной программа, которая предусматривает повышенную ставку по вкладам и накопительным счетам, а к счетам ПСБ привязаны карты «Мир».
«Договор, подписанный с российским ПСБ, утвердили депутаты Народного собрания. Они обсудили подписанное в Москве башканом Гагаузии Евгенией Гуцул Соглашение о гуманитарном взаимодействии в финансово-кредитной сфере», — говорится в сообщении.
Против утверждения соглашения проголосовал лишь вице-спикер гагаузского парламента Александр Тарнавский. Он считает, что документ не может иметь юридической силы без его предварительного согласования с МИД Молдавии. Ему возразил второй вице-спикер Георгий Лейчу, который пояснил, что договор заключен с акционерным обществом, а не с публичным учреждением, поэтому нет необходимости оформлять ратификацию соглашения в виде закона.
Соглашение с ПСБ позволило властям Гагаузии обеспечить дополнительные выплаты для местных пенсионеров в размере 2000 леев или 9958 рублей. На сегодняшний день, возможностью получить эти средства воспользовалась половина пенсионеров автономии.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.