Закон о многодетных семьях в Крыму: новые льготы для военных и студентов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. Льготы для многодетных семей в Крыму распространили на прикомандированных из других регионов военных и госслужащих, а также на обучающихся в крымских вузах студентов-очников в возрасте до 23 лет. О новых положениях республиканского закона о социальной поддержке многодетных семей сообщил спикер Госсовета Владимир Константинов.