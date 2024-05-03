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Закон о многодетных семьях в Крыму: новые льготы для военных и студентов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. Льготы для многодетных семей в Крыму распространили на прикомандированных из других регионов военных и госслужащих, а также на обучающихся в крымских вузах студентов-очников в возрасте до 23 лет. О новых положениях республиканского закона о социальной поддержке многодетных семей сообщил спикер Госсовета Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

Председатель крымского парламента подчеркнул, что теперь статус многодетной семьи устанавливается бессрочно, а также уточняются условия для его присвоения.

«Действие закона теперь также распространяется на военнослужащих и государственных служащих, которые откомандированы в Крым для службы и имеют подтвержденное регистрацией место пребывания в регионе», — написал в своем Telegram-канале Константинов.

А также на студентов, которые очно обучаются в вузах республики на бюджетной или коммерческой основе до достижения ими возраста 23 лет.

Кроме того, многодетные семьи теперь могут бесплатно посещать культурные мероприятия, парки, выставки, музеи, находящиеся в республиканском ведении, неограниченное количество раз. Ранее это было возможно только один раз в месяц, отметил он.

Документом, подтверждающим статус многодетной семьи и права на меры поддержки, является удостоверение единого образца, установленного правительством России.

Он также отметил, что в Крыму уже установлен ряд мер поддержки семей, в том числе обеспечение бесплатным горячим питанием в школах, различные льготы и субсидии.

«Однако убежден, что в работе, направленной на повышение рождаемости, стимулирование создания многодетных семей, нам нужно действовать более глобально», — добавил Константинов и подчеркнул, что возвращение к семейным традициям должно стать национальной идеей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о продлении выплат на погашение ипотеки на семь лет.

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