Гагаузия не видит желания со стороны властей Молдавии возобновить диалог

«Кишинев не заинтересован в возобновлении работы межпарламентской рабочей группы. За два года существования рабочей группы депутаты убедились, что коллеги из Кишинева игнорируют закон об особом правовом статусе. Диалоговая площадка носила формальный характер, что и стало основной причиной для приостановления ее деятельности. Со стороны парламента, президента и правительства нет ни одного действенного шага для того, чтобы мы возобновили работу».