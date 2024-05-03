Сергей Шелест рассказал о ходе ремонта омских дорог

Мэр Сергей Шелест рассказал, как в Омске продвигается ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом Владимиром Путиным.
В 2024 году по нацпроекту планируется отремонтировать девять дорог в разных частях города. Среди них — улицы 60 лет Победы, 6-я Шинная, Волочаевская, Гусарова, Заозерная, Коммунальная, Маяковского, Омская и Театральная площадь. На ремонтные работы было выделено более 712 млн рублей.
Так, на улицах 60 лет Победы, Маяковского и части Гусарова дорожники ведут демонтаж старого асфальтового полотна и бордюров. На улицах 6-й Шинной, Омской и второй части улицы Гусарова продолжается укладка выравнивающего слоя асфальта.
Работы на части дорог из перечня стартовали еще в прошлом году. Например, в их число вошла и улица Волочаевская. Там сейчас подрядчик приступил к финальном этапу работ: обустраивает съезды и парковки.
По словам Сергея Шелеста, строители выполнили большой объем ремонтных работ и на улице Заозерной.
— На улице Заозерной ведётся обустройство технических тротуаров, выполняется устранение выявленных строительным контролем замечаний и планировка грунта, готовность участка составляет более 71%, — рассказал Сергей Шелест в телеграм-канале.