ЕС и НАТО обвинили Россию в кибератаках против Германии и Чехии

«Союзники с обеспокоенностью отмечают, что тот же источник угроз был нацелен на другие национальные правительственные учреждения, операторов критически важной инфраструктуры и другие организации по всему альянсу, в том числе в Литве, Польше, Словакии и Швеции», — говорится в сообщении НАТО.
В заявлении Евросоюза сказано, что кибератаки демонстрируют безответственное поведение России в киберпространстве. Москва, как говорится в материале, неоднократно использовала APT28 для атак против ЕС и его партнеров, в том числе Украины.
Ранее МИД Германии вызвал российского посла. Причиной стала хакерская атака, которую якобы совершила российская группировка в 2023 году. Представитель немецкого правительства сообщил, что кибератака была нацелена против госучреждений и компаний в сфере логистики, вооружений, аэрокосмической отрасли, IT-услуг и других. Глава МИД Германии Анналена Бербок сегодня, 3 мая, заявила, что Россия стоит за взломом электронных почт депутатов Социал-демократической партии.
В начале апреля Минтранс Чехии сообщил о подозрении России в «тысячах попытках ослабить транспортную систему» страны при помощи кибератак. Как уточнили в ведомстве, хакерская кампания включает в себя атаки на системы сигнализации и сеть железнодорожного перевозчика Ceske drahy.