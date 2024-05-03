ЕС и НАТО обвинили Россию в кибератаках против Германии и Чехии

«Союзники с обеспокоенностью отмечают, что тот же источник угроз был нацелен на другие национальные правительственные учреждения, операторов критически важной инфраструктуры и другие организации по всему альянсу, в том числе в Литве, Польше, Словакии и Швеции», — говорится в сообщении НАТО.