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Путин присвоил жительнице Воронежской области звание «Мать-героиня»

Награду получила Надежда Малкина.

Президент Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» Надежде Малкиной, которая воспитывает 12 детей, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Семья живет в поселке совхоза «Воронежский». Надежда и Юрий воспитывают пять сыновей и семь дочерей. Старшие дети получили образование и проявляют свои навыки в разных направлениях: футбол, настольный теннис, легкая атлетика, пение. Ребята имеют награды, являются участниками районных и областных соревнований.

У Надежды и Юрия Малкиных уже девять внуков.