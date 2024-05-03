Путин присвоил жительнице Воронежской области звание «Мать-героиня»

Семья живет в поселке совхоза «Воронежский». Надежда и Юрий воспитывают пять сыновей и семь дочерей. Старшие дети получили образование и проявляют свои навыки в разных направлениях: футбол, настольный теннис, легкая атлетика, пение. Ребята имеют награды, являются участниками районных и областных соревнований.