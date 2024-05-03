Отрезать Калининград от России не получится, заявили в Госдуме

Ранее директор финского Института международных отношений и кандидат в евродепутаты от правящей в Финляндии партии Мика Аалтола предложил попытаться запретить или ограничить доступ для граждан России в Калининградскую область. Аалтола также обвинил РФ в причастности к сбоям в работе GPS в регионе, при этом не привел никаких доказательств.
«Нашим недружественным соседям не может быть неизвестно, что в области сосредоточена, в том числе, мощнейшая войсковая группировка. Отрезать регион не удастся. А “отрезателям” могу порекомендовать следить за целостностью собственных стран и сосредоточиться на своих проблемах. А уж финнам, у которых такая огромная граница с нами, тем более», — сказал Толмачев.
Депутат отметил, что Калининград не дает покоя многим в Европе, в том числе, в силу своего уникального географического положения.
«Порой остается только удивляться идеям зарубежных политиков. Отнять Канта, не позволить победить в СВО, теперь предполагают отрезать Калининград. Конечно, мы следуем принципу “собака лает, караван идëт”, но посягательство на территориальную целостность — это уже серьезное дело», — подчеркнул он.