Отрезать Калининград от России не получится, заявили в Госдуме

«Нашим недружественным соседям не может быть неизвестно, что в области сосредоточена, в том числе, мощнейшая войсковая группировка. Отрезать регион не удастся. А “отрезателям” могу порекомендовать следить за целостностью собственных стран и сосредоточиться на своих проблемах. А уж финнам, у которых такая огромная граница с нами, тем более», — сказал Толмачев.