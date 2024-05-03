В Саудовской Аравии могут трудоустроить 100 тысяч узбекистанцев

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Хоким Ферганы Хайрулло Базаров в рамках визита в Кувейт и Саудовскую Аравию встретился с арабскими бизнесменами. На встречах обсуждались вопросы реализации крупного производственно-инвестиционного проекта, а также возможность обеспечения постоянной работой в Саудовской Аравии до 100 тысяч узбекистанцев, передает корреспондент Podrobno.uz.