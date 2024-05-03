В Саудовской Аравии могут трудоустроить 100 тысяч узбекистанцев

Ферганская делегация, в частности встретилась с успешными бизнесменами, проживающими в Саудовской Аравии и имеющими узбекские корни.
Так, соучредитель компании Vision Ambassadors Осама Коканди планирует реализовать проект в Фергане в области птицеводства. Глава компании Sodiq At-Tijoriya Эмет Абдулазиз высказал предложения по сотрудничеству в текстильной отрасли, импорту продукции, производимой в Фергане, на рынок Саудовской Аравии.
На переговорах с арабским предпринимателем Ахмадом Алхутами обсуждались вопросы создания центров обучения языку и различным профессиям, а также обеспечения постоянной занятости в Саудовской Аравии до 100 тысяч ферганцев.
Стороны договорились начать налаживать совместную работу и в ближайшее время организовать еще одну встречу в Фергане, чтобы обсудить представленные предложения.
В Джидде хоким провел переговоры с руководителем компании Bahra Electrics Фахедом, которая занимается производством электрокомпонентов, кабелей и полупроводников, Талалом Идрисом, обсудив реализацию крупного производственно-инвестиционного проекта в Ферганской области. В регионе планируется создать предприятие по глубокой переработке меди и производству электрического кабеля.
Напомним, в начале года президент утвердил соглашение с Катаром о сотрудничестве по приему на работу узбекистанцев. Договоренности были достигнуты летом прошлого года в Самарканде.
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