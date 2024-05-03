Глава Башкирии ознакомился с проектами НКО VII Гражданского форума.

Одна из основательниц движения Юлия Халилова рассказала, что за время работы «Надежного тыла Башкортостана» удалось организовать уже более полусотни отправок гуманитарных грузов для нужд передовой, в том числе одежду, технику, лекарства, самодельные окопные свечи, наборы сухого душа, заживляющие мази, порции супов (борщ, лапша, гороховый, рассольник) и каш, бискотти, энергетические батончики, сухари. Также по инициативе организации запустили производство маскировочных сетей. Глава региона принял участие в плетении маскировочной сети и оставил свое пожелание бойцам, чтобы они вернулись домой живыми и невредимыми.