Глава Башкирии ознакомился с проектами НКО VII Гражданского форума.

3 мая в уфимском конгресс-холле «Торатау» Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел художественные выставки, мастер-классы, выставки практик НКО РБ, организованные в рамках проходящего сегодня VII Гражданского форума.
Радий Хабиров пообщался с представителями волонтерского движения «Надежный тыл Башкортостана», активисты которого помогают участникам специальной военной операции из республики и их близким, а также госпиталям на линии фронта.
Одна из основательниц движения Юлия Халилова рассказала, что за время работы «Надежного тыла Башкортостана» удалось организовать уже более полусотни отправок гуманитарных грузов для нужд передовой, в том числе одежду, технику, лекарства, самодельные окопные свечи, наборы сухого душа, заживляющие мази, порции супов (борщ, лапша, гороховый, рассольник) и каш, бискотти, энергетические батончики, сухари. Также по инициативе организации запустили производство маскировочных сетей. Глава региона принял участие в плетении маскировочной сети и оставил свое пожелание бойцам, чтобы они вернулись домой живыми и невредимыми.
Директор центра «Ломая барьеры» Алина Хабирова рассказала, что они с 2018 года занимаются производством тактильных стен и дорожек для незрячих и слабовидящих детей. Первую стену длиной 9 метров установили в уфимской коррекционной школе-интернате № 28 для слепых детей. Их создают из винных пробок, пуговиц, палочек для мороженого и других небольших вещей.
«Руки деток быстро устают от шрифта Брайля. Им надо на что‑то переключаться. И тактильные поверхности — это хороший способ познания мира руками. 15 минут занятий на тактильной площадке равно двум платным занятиям в реабилитационном центре».
Глава республики ознакомился также с проектом «Я б на столяра пошел, пусть меня научат» по обустройству столярной мастерской для детей с ограниченными возможностями здоровья«, которые обучаются в Табынской коррекционной школе-интернате. Фонд содействия развитию Табынского сельского поселения “Искренность” из Гафурийского района от Фонда президентских грантов получил на реализацию проекта 1,85 млн рублей.
В рамках проекта был капитально отремонтирован кабинет, в котором проходят уроки по столярному делу, его оснастили современным высокоточным оборудованием, закупили необходимые расходные материалы. Учащиеся школы с удовольствием участвуют в различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях как районного, республиканского, так и федерального уровня. В национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенциям «Столярное дело» и «Мебельщик» воспитанники школы занимают призовые места.
Глава республики во время общения с руководством школы-интерната отметил, что все эти полученные навыки пригодятся ребятам в будущем, помогут им реализовать себя в жизни, они научатся обеспечивать себя и свою семью, будут помогать близким и приносить пользу окружающим.
Радий Хабиров также пообщался с одним из учащихся Табынской коррекционной школы-интерната Айдаром Саликаевым, отметив его талантливые работы и умение профессионально работать с деревом, и уже на пленарном заседании форума подарил школьнику именные часы от Главы Башкортостана.
Руководитель республики отметил, что обязательно посетит учебное заведение в одну из своих рабочих поездок. Радию Хабирову рассказали, что Гафурийский район одержал 8 побед на общую сумму 6,7 млн рублей по итогам I конкурса Фонда президентских грантов 2024 года. Это второе место по количеству побед в Башкортостане после Уфы.
На площадке форума также организованы бесплатная юридическая и нотариальная консультации, а также прием ведут специалисты регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества». Руководитель филиала, депутат Госсобрания РБ Гульнур Кульсарина рассказала, что с появлением фонда «Защитники Отечества» помощь ветеранам и участникам специальной военной операции приобрела системный характер, вопросы стали решаться более оперативно. За 11 месяцев работы филиал принял в работу более 40 тысяч обращений.